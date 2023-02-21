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Звягин рассказал, как легендарные канадские вратари Бродо и Руа вели себя в дни матчей

Звягин рассказал, как легендарные канадские вратари Бродо и Руа вели себя в дни матчей
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Тренер вратарей «Авангарда» Сергей Звягин рассказал, как легендарные канадские голкиперы Мартин Бродо и Патрик Руа вели себя в дни матчей.

«Самое главное для вратаря – оставаться самим собой. Все настолько индивидуальны, начиная с физиологии, а в голове-то – сто процентов. Все для себя сами решают, как готовиться к матчам, как вести себя в раздевалке. Скажем, Мартин Бродо мог в финальной серии Кубка Стэнли перед разминкой разговаривать с репортёром на трибуне. А Патрик Руа в перерывах заходил в раздевалку и начинал заводить народ, кричать, что он больше не пропустит. Это их индивидуальность, характер. Я вот в день игры практически ни с кем не общался, а кому-то важно отвлечься, поговорить, убрать волнение. Так что все разные, а вратари – особенно», — сказал Звягин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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