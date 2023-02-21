Звягин рассказал, как легендарные канадские вратари Бродо и Руа вели себя в дни матчей

Тренер вратарей «Авангарда» Сергей Звягин рассказал, как легендарные канадские голкиперы Мартин Бродо и Патрик Руа вели себя в дни матчей.
«Самое главное для вратаря – оставаться самим собой. Все настолько индивидуальны, начиная с физиологии, а в голове-то – сто процентов. Все для себя сами решают, как готовиться к матчам, как вести себя в раздевалке. Скажем, Мартин Бродо мог в финальной серии Кубка Стэнли перед разминкой разговаривать с репортёром на трибуне. А Патрик Руа в перерывах заходил в раздевалку и начинал заводить народ, кричать, что он больше не пропустит. Это их индивидуальность, характер. Я вот в день игры практически ни с кем не общался, а кому-то важно отвлечься, поговорить, убрать волнение. Так что все разные, а вратари – особенно», — сказал Звягин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
- 21 февраля 2023
-
13:50
-
13:40
-
13:30
-
13:15
-
12:50
-
12:39
-
12:21
-
12:11
-
12:00
-
11:44
-
11:21
-
11:00
-
10:35
-
10:17
-
10:08
-
09:54
-
09:33
-
09:16
-
09:05
-
08:57
-
08:35
-
07:52
-
07:32
-
07:15
-
07:00
-
06:19
-
06:00
-
05:51
-
05:48
-
05:42
-
04:56
-
04:31
-
04:22
-
03:08
-
02:50