Звягин рассказал, как легендарные канадские вратари Бродо и Руа вели себя в дни матчей

Тренер вратарей «Авангарда» Сергей Звягин рассказал, как легендарные канадские голкиперы Мартин Бродо и Патрик Руа вели себя в дни матчей.



«Самое главное для вратаря – оставаться самим собой. Все настолько индивидуальны, начиная с физиологии, а в голове-то – сто процентов. Все для себя сами решают, как готовиться к матчам, как вести себя в раздевалке. Скажем, Мартин Бродо мог в финальной серии Кубка Стэнли перед разминкой разговаривать с репортёром на трибуне. А Патрик Руа в перерывах заходил в раздевалку и начинал заводить народ, кричать, что он больше не пропустит. Это их индивидуальность, характер. Я вот в день игры практически ни с кем не общался, а кому-то важно отвлечься, поговорить, убрать волнение. Так что все разные, а вратари – особенно», — сказал Звягин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.