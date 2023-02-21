Тренер вратарей «Авангарда» рассказал о разговоре с чехом Грубецем после начала СВО

Тренер вратарей «Авангарда» Сергей Звягин рассказал о разговоре с чешским бывшим голкипером омичей Шимоном Грубецем после начала СВО.
«Для меня работа с Шимоном Грубецем — это просто тренерское счастье. У нас как-то очень быстро наладились отношения, мы были на одной волне, его нацеленность восхищала. Да и просто, когда человек приходит в команду и радуется как ребёнок, что оказался в «Авангарде». Все новые вещи, которые мы начинали делать в тренировочном процессе, имели для него смысл, он впитывал всё как губка и работал над каждой деталью.
В первый же вечер после начала СВО мне позвонил Волков и сказал, что, скорее всего, Грубец завтра уедет. Я сразу позвонил Шимону, и мы провели очень длинный разговор. Конечно, все были в шоке, ведь это такая неординарная ситуация, с которой никто никогда ранее не сталкивался. Просто нужно было проговорить всё это, и после двухчасовой беседы договорились с Шимоном, что на следующий день увидимся во дворце. Никаких пока решений, просто увидимся, начнём общаться, а там уже посмотрим. И в первые дни мы жили буквально от часа к часу, и так для большинства иностранцев. Потому что неизвестно было, в какую сторону будет развиваться ситуация. Общались очень много, я с Шимоном по большей части, Хартли — с остальными легионерами. Боб был большим примером для них, так как он оказался с ними в одной лодке. Настоящий лидер, как и всегда, он достойно провёл это время.
И, когда после второй игры с Казанью у нас было собрание с руководством и руководство дало всем иностранцам право выбора, Грубец сказал, что он просто не может оставить «Авангард» во время плей-офф», — сказал Звягин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
- 21 февраля 2023
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