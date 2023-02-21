Звягин: у Кошечкина была некая настороженность, когда я пришёл работать в «Металлург»

Тренер вратарей «Авангарда» Сергей Звягин рассказал о взаимоотношениях с Василием Кошечкиным в период работы в «Металлурге».



«Для меня было неожиданным приглашение в «Магнитку», Кошечкин феноменально сыграл в победном плей-офф, и смена тренера вратарей не напрашивалась. Я готовился, старался узнать информацию о Василии и работе с ним, и были очень неоднозначные отзывы. Но когда я приехал, то был приятно удивлён его профессионализмом, его работоспособностью.



С другой стороны, с молодым Ильёй Самсоновым мне было работать намного проще, потому что это был начинающий голкипер. Вася – совершенно другая ситуация. Он был тогда на пике, а тут приходит новый тренер вратарей в середине сезона. Я думаю, что с его стороны была некая настороженность. Мне, конечно, не нужно было ничего менять у Васи, необходимо было прежде всего наладить какую-то связь. С одной стороны, не мешаться под ногами, с другой – вникнуть в детали его игры. И в первое время я даже предлагал ему на тренировках выбрать из предложенных мной упражнений либо заняться чем-то своим на другой стороне площадки. Василий иногда выбирал эту опцию, но я к этому относился абсолютно нормально. Я не стремился дать ему понять, что теперь я тренер и только меня нужно слушать. Со временем мы, конечно, отладили взаимопонимание, достигли нужного уровня доверия друг к другу», — сказал Звягин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.