Тренер «Авангарда» отреагировал на критику финном Лехтоненом российской школы вратарей

Тренер вратарей «Авангарда» Сергей Звягин отреагировал на критику Кари Лехтонена в адрес российской школы голкиперов. Финн — бывший вратарь «Даллас Старз» и «Атланты Трэшерз», а ныне тренер голкиперов сборной Финляндии.



«Я думаю, что большое преимущество российских вратарей в том, что у нас нет какой-то централизованной программы, как в той же Финляндии. У нас много тренеров вратарей во всех организациях, и они не убивают индивидуальность. Скажем, Илья Сорокин и Андрей Василевский – абсолютно разные вратари. И именно из-за этого наши голкиперы сейчас настолько востребованы и успешны, доминируют в НХЛ.



Критика российской школы финном Лехтоненом? Скажу так: в работе по улучшению взаимопонимания с защитниками у нас есть большой потенциал. Начиная с детских возрастов, главный тренер строит тренировку для команды, для полевых игроков и не думает о голкиперах. Наша задача состоит в том, чтобы посоветовать тренеру выбирать такие упражнения, которые бы приносили пользу и вратарям. Не факт, что главный тренер согласится это делать, но нужно доносить своё мнение. В профессиональных командах очень легко включить в упражнение вратаря. Как раз при Бобе Хартли огромная часть тренировок была направлена на коммуникацию голкипера с обороной. Возможно, Лехтонен как раз и говорит и о том, что раньше на всём этом не заострялось внимание в России. Но сейчас ситуация меняется, и в «Авангарде» и при Хартли, и сейчас голкиперы присутствуют на всех командных собраниях и участвуют в обсуждениях разных ситуаций», — сказал Звягин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.