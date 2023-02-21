В «Ак Барсе» отреагировали на слухи о переходе форварда Дмитрия Воронкова в «Коламбус»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин отреагировал на слухи о переходе нападающего клуба Дмитрия Воронкова в «Коламбус Блю Джекетс». Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой 22-летний хоккеист уже заключил соглашение с «синими мундирами», однако официально об этом будет объявлено лишь после 1 мая.

«Мы такой информацией не обладаем. Уверены, что Дмитрий и его представители честно соблюдают договорённости и точно бы не стали подписывать договоры при действующем контракте, тем более не сообщив об этом нам.



Воронков — парень со стержнем, прямой и искренний, это не в его стиле. Фактически сейчас мы ведём переговоры, клуб выдвинул своё предложение, и отказа пока не слышал», — приводит слова Валиуллина «Спорт Бизнес Online».

Напомним, в нынешнем сезоне Воронков принял участие в 53 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Россиянин набрал 31 (18+13) очко.