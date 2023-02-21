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Канадский тренер минского «Динамо» рассказал, как продвигается его изучение русского языка

Канадский тренер минского «Динамо» рассказал, как продвигается его изучение русского языка
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором». Обе команды борются за выход в плей-офф. Минчане в случае победы могут оторваться от «Спартака» на три очка на Западе. Если победит «Трактор», челябинцы обойдут «Амур» и догонят «Нефтехимик», идущий на восьмом месте на Востоке.

Кроме того, канадский наставник рассказал, как продвигается его изучение русского языка.

«Продвигается процесс обучения. Неплохо знаю его, но выдаю по чуть-чуть (смеётся).

Какие события на «Минск-Арене» больше всего запомнились в этом сезоне? Было несколько классных моментов, но сейчас я не скажу о них, просто сконцентрирован на сегодняшней встрече, на будущем. Нужно немного времени подумать, все моменты собрать в кучу, а потом их озвучить. Но конкретно сейчас все мысли о сегодняшнем вечернем матче.

Будет действительно бой сегодня. В сегодняшней встрече будет многое решаться и для нас, и для них. Говоря о нашей команде: у нас сейчас не самая плохая позиция. Осталось два матча. Если мы всё возьмём в свои руки и будем делать всё, что от нас требуется, то всё будет в порядке. Это то, чем мы сейчас занимаемся.

Будет действительно тяжёлый матч. Нужно будет оставить всё на льду, всю энергию. Всё, что мы можем оставить на площадке, — это всё надо сделать сегодня. Только благодаря этому мы сможем победить», — приводит слова Вудкрофта «Белорусский хоккей».

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