Гашек: я виню НХЛ в том, что она позволила играть россиянам, включая Овечкина

Известный чешский голкипер Доминик Гашек на своей странице в «Твиттере» вновь высказался об игре российских хоккеистов в Национальной хоккейной лиге. Отдельное внимание бывший вратарь уделил 37-летнему нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину.

«Да, я виню НХЛ в том, что она позволила играть гражданам России, включая Овечкина. При этом они посвящают огромное количество рекламы России, её спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). НХЛ должна заплатить за это», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Гашек также критически высказывался о допуске российских хоккеистов до выступлений в НХЛ. Кроме того, отдельно чешский экс-вратарь выделял Александра Овечкина из-за его политических взглядов.