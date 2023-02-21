Гашек: я виню НХЛ в том, что она позволила играть россиянам, включая Овечкина
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Известный чешский голкипер Доминик Гашек на своей странице в «Твиттере» вновь высказался об игре российских хоккеистов в Национальной хоккейной лиге. Отдельное внимание бывший вратарь уделил 37-летнему нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину.
«Да, я виню НХЛ в том, что она позволила играть гражданам России, включая Овечкина. При этом они посвящают огромное количество рекламы России, её спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). НХЛ должна заплатить за это», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее Гашек также критически высказывался о допуске российских хоккеистов до выступлений в НХЛ. Кроме того, отдельно чешский экс-вратарь выделял Александра Овечкина из-за его политических взглядов.
Новость по теме«Ты неправ!» Гашек ответил комиссионеру НХЛ, вставшему на защиту российских хоккеистов
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