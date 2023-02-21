Четверо российских игроков вошли в топ-10 лучших крайних нападающих НХЛ по версии ESPN

Четыре российских хоккеиста вошли в топ-10 лучших крайних нападающих НХЛ по версии ESPN.
Лучшим из россиян стал 29-летний нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. Он набрал 141 голос и занял второе место. Третьим стал 25-летний форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, набравший 128 баллов в голосовании. Седьмую позицию занял 31-летний нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин (76 голосов), 10-ю — 37-летний капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (36).
Топ-10:
1. Давид Пастрняк, «Бостон Брюинз» — 161.
2. Никита Кучеров, «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 141.
3. Кирилл Капризов, «Миннесота Уайлд» — 128.
4. Митчелл Марнер, «Торонто Мэйпл Лифс» — 128.
5. Микко Рантанен, «Колорадо Эвеланш» — 96.
6. Брэд Маршан, «Бостон Брюинз» — 83.
7. Артемий Панарин, «Нью-Йорк Рейнджерс» — 76.
8. Мэттью Ткачук, «Флорида Пантерз» — 62.
9. Джейсон Робертсон, «Даллас Старз» — 56.
10. Александр Овечкин, «Вашингтон Кэпиталз» — 36.
Отметим, что в голосовании принимали участие бывшие и действующие игроки НХЛ, а также сотрудники клубов.
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