Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Четверо российских игроков вошли в топ-10 лучших крайних нападающих НХЛ по версии ESPN

Четыре российских хоккеиста вошли в топ-10 лучших крайних нападающих НХЛ по версии ESPN.

Лучшим из россиян стал 29-летний нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. Он набрал 141 голос и занял второе место. Третьим стал 25-летний форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, набравший 128 баллов в голосовании. Седьмую позицию занял 31-летний нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин (76 голосов), 10-ю — 37-летний капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (36).

Топ-10:

1. Давид Пастрняк, «Бостон Брюинз» — 161.

2. Никита Кучеров, «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 141.

3. Кирилл Капризов, «Миннесота Уайлд» — 128.

4. Митчелл Марнер, «Торонто Мэйпл Лифс» — 128.

5. Микко Рантанен, «Колорадо Эвеланш» — 96.

6. Брэд Маршан, «Бостон Брюинз» — 83.

7. Артемий Панарин, «Нью-Йорк Рейнджерс» — 76.

8. Мэттью Ткачук, «Флорида Пантерз» — 62.

9. Джейсон Робертсон, «Даллас Старз» — 56.

10. Александр Овечкин, «Вашингтон Кэпиталз» — 36.

Отметим, что в голосовании принимали участие бывшие и действующие игроки НХЛ, а также сотрудники клубов.