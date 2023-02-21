Мичков рассказал о мотивации игроков «Сочи» на концовку регулярки

Нападающий «Сочи» Матвей Мичков рассказал, как игроки южан настраиваются на оставшиеся матчи регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Ребята играют в своё удовольствие: осталось не так много игр, всем охота победить, чтобы с хорошим настроением завершить этот сезон. Это непередаваемый опыт игры на взрослом уровне, и есть небольшое сожаление, что осталось всего три матча. Но это хоккейная жизнь, не бывает нескончаемых сезонов, поэтому надо ко всему относиться с терпением и продолжать работать. Моя задача — выходить играть, если руководство решит, что так нужно для системы «Сочи» и «Капитана» (команда системы «Сочи» в МХЛ. — Прим. «Чемпионата»), с удовольствием сыграю [за «Капитан» в плей-офф МХЛ].

Мы на каждую игру настраиваемся и выходим как на финальную, потому что нам уже терять нечего и нам всегда охота побеждать. Несмотря на то, кто против нас играет, нам всегда нужно выходить и выкладываться по максимуму, мы отталкиваемся от своей игры. Нам тренерский штаб говорит о том, как играть против того или иного соперника, и мы стараемся выполнить установку», — цитирует Мичкова ТАСС.

Напомним, в матче с «Нефтехимиком» (3:1) Мичков стал автором победной шайбы. На счету 18-летнего форварда за «Сочи» 24 матча, в которых он набрал 14 (8+6) очков.