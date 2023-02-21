Нападающий «Торпедо» Кручинин: Ларионов рвёт шаблоны, он как будто с другой планеты

Форвард «Торпедо» Алексей Кручинин прокомментировал работу Игоря Ларионова на посту главного тренера нижегородцев и рассказал о его философии.

«Ларионов в какой-то степени перевернул КХЛ, есть ощущение, что он даёт игрокам нечто большее, чем какую-то философию и слова «наслаждайтесь игрой»? Он рвёт шаблоны. Я больше 10 лет играю в КХЛ, и он просто как будто с другой планеты. Первое, что все увидели, когда он только пришёл: ему 61 год, а выглядит феноменально для своего возраста, он в отличной физической форме. Пришёл и показывает своим примером, что это результат той работы, которую он будет требовать и от нас. Никто не откажется так выглядеть, быть в такой форме и так себя чувствовать в 61 год.



Он сразу дал понять, что надо быть профессионалами вообще во всём. Вот это слово – профессионализм – включает в себя многие аспекты, надо не только правильно питаться и хорошо тренироваться. Это касается всего – интервью, повседневной жизни, как мы должны выглядеть на публике.



Он во всех смыслах задал стандарты, и команда за ним потянулась, у ребят это сразу нашло отклик. Так что дело не только в игровой системе. Он сам по себе привнёс что-то новое в лигу», — цитирует Кручинина Sports.ru.

За 60 сыгранных игр Кручинин забросил 15 шайб и отдал 37 результативных передач.