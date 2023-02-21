Никишин — новый рекордсмен СКА среди защитников по количеству набранных очков за сезон

Александр Никишин — новый рекордсмен СКА среди защитников по количеству набранных очков за один сезон, сообщает официальный сайт армейцев. После встречи с «Трактором» (4:1) на его счету стало 52 (11+41) очка в 63 матчах.

Предыдущий рекорд принадлежал Кевину Даллману, который установил его в сезоне-2012/2013. Тогда он набрал 38 очков в регулярном сезоне и 13 баллов в плей-офф, суммарно записав на свой счёт 51 очко за сезон. Стоит отметить, что только Даллман и Никишин среди игроков обороны СКА достигали отметки в 50 очков за сезон, а также то, что они оба свои достижения установили в дебютных чемпионатах за армейцев.

Следующий матч СКА проведёт дома сегодня, 21 февраля, в 19:30 мск. Соперник — «Куньлунь Ред Стар».