Третьяк назвал залог успеха спортсменов в условиях санкционного давления

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк призвал российских спортсменов готовиться к будущим стартам, несмотря на санкции.

«Как выстоять [под санкционным давлением]? Тренироваться и готовиться к будущим стартам — это самое главное. Потому что для спортсмена главное — это соревнования. Я думаю, что наши спортсмены всё равно будут выступать на международных [соревнованиях] не сегодня, так завтра. Поэтому все спортсмены всё равно готовятся, потому что это цель в жизни каждого спортсмена — стать чемпионом мира, олимпийским чемпионом. Поэтому надеемся, что будут лучшие времена», — приводит слова Третьяка «Известия».

Напомним, ранее глава Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что решение об участии России и Беларуси в сезоне-2023/2024 во всех чемпионатах мира по хоккею, включая молодёжный, будет принято на конгрессе ИИХФ в Финляндии в конце мая.