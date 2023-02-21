Максим Сушинский поддержал смягчение наказаний за драки в КХЛ

Чемпион мира Максим Сушинский поддержал возможное смягчение наказания за драку в матче КХЛ.

«Давно пора. А то так получается, что двое подрались, а их удалили до конца игры – во какой «кайф». Это же эмоции, а не уличная драка. Какой-то момент накалился – разобрались, разъехались и тут же друзья.

У нас вообще перебор бывает. Двое потолкались у бортика, а их удалили. Смысл двоих удалять? Судья же не делает кому-то услугу. Никто не будет в большинстве или меньшинстве играть. Какой смысл? Потолкались, и всё. Посмотрите, сколько стычек в НХЛ, которые не удаляются.

Приведёт ли увеличение количества драк к росту посещаемости матчей? Драки – это инструмент хоккея, но не за этим люди ходят на матчи. Драка – это эмоции. Это же не уличная драка, когда кровь и ногами добивают. Здесь мужская драка, где двое побили друг друга кулаками, сели на лавку, вышли и продолжили играть в силовой хоккей», — цитирует Сушинского «Спорт день за днём».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что дисквалификация на следующую игру будет применяться только после третьей драки за матч, а не после второй, как сейчас. При этом дисквалификация может быть заменена денежным штрафом.