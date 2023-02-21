Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Куньлунь РС. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Максим Сушинский поддержал смягчение наказаний за драки в КХЛ

Максим Сушинский поддержал смягчение наказаний за драки в КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион мира Максим Сушинский поддержал возможное смягчение наказания за драку в матче КХЛ.

«Давно пора. А то так получается, что двое подрались, а их удалили до конца игры – во какой «кайф». Это же эмоции, а не уличная драка. Какой-то момент накалился – разобрались, разъехались и тут же друзья.

У нас вообще перебор бывает. Двое потолкались у бортика, а их удалили. Смысл двоих удалять? Судья же не делает кому-то услугу. Никто не будет в большинстве или меньшинстве играть. Какой смысл? Потолкались, и всё. Посмотрите, сколько стычек в НХЛ, которые не удаляются.

Приведёт ли увеличение количества драк к росту посещаемости матчей? Драки – это инструмент хоккея, но не за этим люди ходят на матчи. Драка – это эмоции. Это же не уличная драка, когда кровь и ногами добивают. Здесь мужская драка, где двое побили друг друга кулаками, сели на лавку, вышли и продолжили играть в силовой хоккей», — цитирует Сушинского «Спорт день за днём».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что дисквалификация на следующую игру будет применяться только после третьей драки за матч, а не после второй, как сейчас. При этом дисквалификация может быть заменена денежным штрафом.

Новость по теме
Андрей Назаров отреагировал на идею смягчить наказание за драки в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023