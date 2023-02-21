Финский член совета ИИХФ — о Фазеле: за свои 27 лет в федерации он сделал много хорошего

Член совета Международной федерации хоккея и генеральный секретарь оргкомитета чемпионата мира — 2023 Хейкки Хиетанен рассказал о роли Рене Фазеля в ИИХФ.
«Никакой официальной роли у него нет, есть только звание почётного президента. Он больше не имеет никакого влияния на работу ИИХФ. Это почётный титул, и в этом нет ничего плохого, ведь за свои 27 лет он сделал много хорошего», — цитирует Хиетанена Iltalehti.
Напомним, по данным ЕГРЮЛ, на прошлой неделе Фазелю перешла доля в размере 54% в ООО «Алма Холдинг». «Алма» занимается выращиванием яблок премиум-класса по интенсивной технологии в Краснодарском крае. Ей принадлежит почти 400 га садов. Фазель возглавлял ИИХФ с 1994 года. Швейцарец покинул пост президента организации в 2021 году. По данным ЕГРЮЛ, на данный момент он является гражданином России.
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