Финский член совета ИИХФ — о Фазеле: за свои 27 лет в федерации он сделал много хорошего

Член совета Международной федерации хоккея и генеральный секретарь оргкомитета чемпионата мира — 2023 Хейкки Хиетанен рассказал о роли Рене Фазеля в ИИХФ.

«Никакой официальной роли у него нет, есть только звание почётного президента. Он больше не имеет никакого влияния на работу ИИХФ. Это почётный титул, и в этом нет ничего плохого, ведь за свои 27 лет он сделал много хорошего», — цитирует Хиетанена Iltalehti.

Напомним, по данным ЕГРЮЛ, на прошлой неделе Фазелю перешла доля в размере 54% в ООО «Алма Холдинг». «Алма» занимается выращиванием яблок премиум-класса по интенсивной технологии в Краснодарском крае. Ей принадлежит почти 400 га садов. Фазель возглавлял ИИХФ с 1994 года. Швейцарец покинул пост президента организации в 2021 году. По данным ЕГРЮЛ, на данный момент он является гражданином России.