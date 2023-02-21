Защитник «Динамо» Зоркин после гола «Трактору» получил травму и ушёл в раздевалку
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В эти минуты в Минске на стадионе «Минск-Арена» проходит матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» принимает на своём льду челябинский «Трактор». После второго периода счёт 2:1 в пользу гостей.
На 17-й минуте второго периода первый гол минчан в матче забил российский защитник Никита Зоркин. Он отправил шайбу в ворота с неудобной руки, а после броска получил удар в спину и влетел в игрока «Трактора». После эпизода Зоркин покинул площадку и ушёл в раздевалку.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
В следующем матче регулярного сезона КХЛ минское «Динамо» сыграет в гостях с «Витязем» 25 февраля.
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