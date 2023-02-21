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Источник: Билялетдинов ввёл в «Ак Барсе» единые правила для всех, избавился от любимчиков

Источник: Билялетдинов ввёл в «Ак Барсе» единые правила для всех, избавился от любимчиков
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«БИЗНЕС Online» рассказал о методах работы главного тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова.

«Если говорить о методах Билялетдинова, то в целом они сильно не поменялись. В первую очередь он наладил атмосферу в раздевалке — ввёл единые правила для всех, избавился от любимчиков. Также начал проводить много индивидуальных бесед с игроками.

Сами хоккеисты признавались, что именно в этом плане тренер сильно изменился. Теперь он буквально разжёвывает всё игрокам. В хоккейном же плане Билл почти ничего не перестроил — за короткий срок это невозможно. Тренер объяснил игрокам базовые правила своего хоккея: оборона на первом месте, дисциплина и ещё раз дисциплина», — сказано в статье.

Напомним, 19 февраля «Ак Барс» досрочно стал победителем Восточной конференции КХЛ.

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