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СКА забросил «Куньлуню» три шайбы за 71 секунду

В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» проходит матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. СКА принимает на своём льду «Куньлунь Ред Стар». Идёт второй период, счёт 5:1 в пользу хозяев.

Армейцы во втором периоде трижды отметились забитыми голами в течение 71 секунды. Шайбы за СКА забросили Александр Волков, Михаил Воробьёв и Дамир Жафяров. Отметим, что после гола Волкова в игру вступил запасной голкипер гостей Цзэхао Сунь и пропустил после первых двух бросков по его воротам.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».