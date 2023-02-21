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Минское «Динамо» сравняло счёт в концовке 3-го периода, но уступило «Трактору» по буллитам

Минское «Динамо» сравняло счёт в концовке 3-го периода, но уступило «Трактору» по буллитам
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В Минске на стадионе «Минск-Арена» завершился матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» принимало на своём льду челябинский «Трактор». Победу по буллитам со счётом 3:2 одержали гости.

На шестой минуте первого периода счёт в матче открыл Максим Шабанов с передачи Никиты Тертышного. На 15-й минуте периода преимущество гостей удвоил Никита Тертышный с передач Альберта Яруллина и Владимира Ткачёва.

На 17-й минуте второго периода первый гол минчан в матче забил российский защитник Никита Зоркин. Он отправил шайбу в ворота с неудобной руки, а после броска получил удар в спину и влетел в игрока «Трактора». После эпизода Зоркин покинул площадку и ушёл в раздевалку.

В концовке третьего периода восстановил равенство в счёте Роман Горбунов с передачи Джозефа Душака.

В серии буллитов лучше оказались гости.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 февраля 2023, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 3
Б
Трактор
Челябинск
0:1 Шабанов (Тертышный) – 05:45 (5x5)   0:2 Тертышный (Яруллин, Ткачёв) – 14:00 (5x5)   1:2 Зоркин (Козун, Пакетт) – 36:05 (5x5)   2:2 Горбунов (Душак) – 57:23 (5x4)   2:3 Ткачёв – 65:00

В следующем матче регулярного сезона КХЛ минское «Динамо» сыграет в гостях с «Витязем» 25 февраля. «Трактор» сыграет в гостях с «Автомобилистом» 24 февраля.

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