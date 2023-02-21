Минское «Динамо» сравняло счёт в концовке 3-го периода, но уступило «Трактору» по буллитам

В Минске на стадионе «Минск-Арена» завершился матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» принимало на своём льду челябинский «Трактор». Победу по буллитам со счётом 3:2 одержали гости.

На шестой минуте первого периода счёт в матче открыл Максим Шабанов с передачи Никиты Тертышного. На 15-й минуте периода преимущество гостей удвоил Никита Тертышный с передач Альберта Яруллина и Владимира Ткачёва.

На 17-й минуте второго периода первый гол минчан в матче забил российский защитник Никита Зоркин. Он отправил шайбу в ворота с неудобной руки, а после броска получил удар в спину и влетел в игрока «Трактора». После эпизода Зоркин покинул площадку и ушёл в раздевалку.

В концовке третьего периода восстановил равенство в счёте Роман Горбунов с передачи Джозефа Душака.

В серии буллитов лучше оказались гости.

В следующем матче регулярного сезона КХЛ минское «Динамо» сыграет в гостях с «Витязем» 25 февраля. «Трактор» сыграет в гостях с «Автомобилистом» 24 февраля.