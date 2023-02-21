СКА разгромил дома «Куньлунь», забросив семь шайб. Яшкин оформил дубль

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Санкт-Петербурге завершился матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. СКА принимал на своём льду «Куньлунь Ред Стар». Победу со счётом 7:2 одержали армейцы.

На 17-й минуте первого периода счёт в матче открыл Дмитрий Яшкин с передач Марата Хуснутдинова и Игоря Ожиганова. Спустя 13 секунд преимущество армейцев удвоил Владислав Цицюра с передач Святослава Гребенщикова и Никиты Попугаева.

Армейцы во втором периоде трижды отметились забитыми голами в течение 71 секунды. Шайбы за СКА забросили Александр Волков, Михаил Воробьёв и Дамир Жафяров. На 17-й минуте второго периода размочил счёт Девин Броссо с передачи Дойла Сомерби.

На пятой минуте третьего периода счёт 6:1 сделал Дмитрий Яшкин с передач Никиты Гусева и Романа Рукавишникова. На седьмой минуте периода вторую шайбу гостей в матче забросил Райан Спроул с передач Джейка Челиоса и Люка Локхарта. На 11-й минуте третьего периода буллит реализовал Никита Гусев, забив седьмую шайбу СКА в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче СКА сыграет в гостях с «Сочи». «Куньлунь» отправится в гости к нижнекамскому «Нефтехимику».