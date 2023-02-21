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СКА разгромил дома «Куньлунь», забросив семь шайб. Яшкин оформил дубль

СКА разгромил дома «Куньлунь», забросив семь шайб. Яшкин оформил дубль
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В Санкт-Петербурге завершился матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. СКА принимал на своём льду «Куньлунь Ред Стар». Победу со счётом 7:2 одержали армейцы.

На 17-й минуте первого периода счёт в матче открыл Дмитрий Яшкин с передач Марата Хуснутдинова и Игоря Ожиганова. Спустя 13 секунд преимущество армейцев удвоил Владислав Цицюра с передач Святослава Гребенщикова и Никиты Попугаева.

Армейцы во втором периоде трижды отметились забитыми голами в течение 71 секунды. Шайбы за СКА забросили Александр Волков, Михаил Воробьёв и Дамир Жафяров. На 17-й минуте второго периода размочил счёт Девин Броссо с передачи Дойла Сомерби.

На пятой минуте третьего периода счёт 6:1 сделал Дмитрий Яшкин с передач Никиты Гусева и Романа Рукавишникова. На седьмой минуте периода вторую шайбу гостей в матче забросил Райан Спроул с передач Джейка Челиоса и Люка Локхарта. На 11-й минуте третьего периода буллит реализовал Никита Гусев, забив седьмую шайбу СКА в матче.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 февраля 2023, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
7 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Яшкин (Хуснутдинов, Ожиганов) – 16:10 (5x5)   2:0 Цицюра (Гребенщиков, Попугаев) – 16:23 (5x5)   3:0 Волков (Хуснутдинов, Яшкин) – 28:49 (5x5)   4:0 Воробьёв (Никишин) – 29:36 (5x5)   5:0 Жафяров (Кетов) – 30:00 (5x5)   5:1 Броссо (Сомерби) – 36:16 (5x5)   6:1 Яшкин (Гусев, Рукавишников) – 44:13 (5x5)   6:2 Спроул (Челиос, Локхарт) – 46:29 (5x4)   7:2 Гусев – 50:03

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче СКА сыграет в гостях с «Сочи». «Куньлунь» отправится в гости к нижнекамскому «Нефтехимику».

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