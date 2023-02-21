«Трактор» по очкам догнал идущий в зоне плей-офф «Нефтехимик»
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Благодаря сегодняшней победе над минским «Динамо» «Трактор» сравнялся по очкам с «Нефтехимиком», идущим в зоне плей-офф – по 68 баллов.
Однако челябинский клуб всё равно идёт вне зоны плей-офф – на девятом месте. У клуба из Нижнекамска больше побед в основное время — 24 против 21.
Напомним, в Минске на стадионе «Минск-Арена» завершился матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» принимало на своём льду челябинский «Трактор». Победу по буллитам со счётом 3:2 одержали гости.
В оставшихся двух матчах регулярного сезона «Трактор» сыграет с «Автомобилистом» в гостях 24 февраля и примет дома нижегородское «Торпедо» 26 февраля.
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