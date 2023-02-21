Гатиятулин оценил эпизод с пятиминутным удалением Сошникова в матче с «Динамо»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над минским «Динамо» (3:2 Б) и оценил эпизод с пятиминутным удалением в конце третьего периода Никиты Сошникова.

«Непростой матч. Игры в Минске всегда проходят непросто. Хорошо провели первый период, во втором чуть стали заигрываться, сбавили в движении, у соперника где-то пошли контратаки. Третий период был непростой. Получили ненужные удаления, пришлось отыграть в меньшинстве концовку и начало овертайма. Здорово ребята сыграли, правильно и самоотверженно. Одержали важную победу по буллитам. Важные два очка. Сегодня стояла задача взять два очка, мы её выполнили. Отмечу всю команду – в первую очередь характер и самоотдачу.

Как оценю игру Сергея Мыльникова? Отмечу всю команду. Все главные герои. Хоккей командный вид спорта. Здесь побеждает команда. Сегодня именно командная победа, все отрабатывали в обороне и атаке. Те ошибки, которые были в обороне, Сергей подчистил.

Над чем нужно работать, чтобы не допустить такой же ситуации, что в конце третьего периода сегодня? Это игровая дисциплина. Ребята сами всё понимают. Где-то соперник вынуждает ошибаться. Нужно играть короткие смены, чтобы не уставать. Ошибки идут от усталости. Также важен контроль шайбы. Вперёд забегать не буду. Следующий матч для нас самый важный.

Сегодня на трибунах было несколько болельщиков из Челябинска? Хотел бы их поблагодарить. Как дома, так и в каждом городе на выезде у нас есть поддержка. Ребята это слышат и чувствуют, стараются радовать наших болельщиков. У нас непростой сезон, но они всегда рядом с нами. За это им огромное спасибо», — цитирует Гатиятулина сайт «Трактора».

Благодаря сегодняшней победе «Трактор» сравнялся по очкам с «Нефтехимиком», идущим в зоне плей-офф – по 68 баллов.