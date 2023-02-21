Тренер «Куньлуня»: всё идёт к тому, что команда вернётся в Пекин в следующем сезоне

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Грег Айрленд после поражения от СКА (2:7) рассказал, что его клуб с большой долей вероятности вернётся в Пекин в следующем сезоне.

«Исходя из того, что я знаю, сейчас всё идёт к тому, что команда вернётся в Пекин в следующем сезоне. Это очень важно для развития спорта в Китае», — приводит слова Айрленда «РИА Новости».

После поражения «Куньлунь» занимает предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 49 очков. В следующем матче «драконы» сыграют в гостях с «Нефтехимиком».

Напомним, «Куньлунь Ред Стар» после матча с «Барысом» (1:2 ОТ) на своём официальном сайте попрощался с «Ареной Мытищи», где провёл три года из-за пандемии коронавируса.