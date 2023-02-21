Р. Ротенберг: рекорд СКА по числу побед дома даёт нам уверенность и силы на будущее

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итог матча с «Куньлунем» (7:2) и рассказал про настрой армейцев.

«Боевая игра. Хорошо подготовились. Ребята – молодцы, выполнили установку. Отработали на команду. Держали в голове мысли о плей-офф. Важная победа перед нашими болельщиками — завершили домашнюю часть регулярного чемпионата победой. Хотим поблагодарить нашей игрой всех за доверие, за поддержку, которую нам оказывали дома. В этом чемпионате мы установили рекорд по числу побед дома. Это даёт нам силы на будущее и хорошую уверенность. Но все мысли о плей-офф.

Насколько сложно настраивать команду на подобные матчи? Нет никакой проблемы с настроем, когда мы готовимся к самым важным играм сезона, когда у нас всё только начинается. Сейчас идут хорошие матчи, чтобы отшлифовать детали, улучшить тактику и привести команду к общему знаменателю перед плей-офф. Была встреча с серьёзным соперником. «Куньлунь» — хорошая команда, они играют в канадском стиле. Надо отдать им должное. Впереди ещё одна игра регулярки, и для нас самый важный матч — следующий. Не смотрим в таблицу, а смотрим на свою игру – что мы можем усилить, чтобы у нас не было слабых мест. А у соперника такие слабые места ищем. Играем на своих сильных сторонах, улучшаем их. Убираем ошибки и брак, оттачиваем мастерство», — цитирует Ротенберга сайт СКА.

В следующем матче СКА сыграет в гостях с «Сочи 23 февраля. Эта игра станет для армейцев последней в регулярке КХЛ.