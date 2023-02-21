Р. Ротенберг: с «Сочи» кто-то из лидеров СКА отдохнёт? У нас не тусовка, а подготовка

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после матча с «Куньлунем» (7:2) ответил на вопрос о возможном пропуске матча с ХК «Сочи».
«Все мысли о плей-офф, значит ли это, что в матче с «Сочи» кто-то из лидеров отдохнёт? Я уже отвечал на этот вопрос. У нас не тусовка, а подготовка. Будут играть лучшие. У нас один матч, чтобы подготовиться к плей-офф. Пойдём составом для плей-офф. А дальше посмотрим – будем готовиться и тренироваться.
Насколько тяжело было держать команду в тонусе 68 матчей в регулярке? Здесь на первый план выходят коллективный труд и работа тренерского штаба, селекция и подготовка к сезону. Мы серьёзно готовились к сезону по нашему плану. Использовали все наработки, весь опыт нашего тренерского штаба, медицинского штаба, хоккеистов. Всё это учитывали и улучшали по ходу. Вы видите, что у всех команд много травм – надо ещё лучше готовиться физически. Игры идут от ножа. Были допущены ошибки – мы это прекрасно понимаем, надо уметь их признавать. Но без ошибок не бывает побед – это хоккей. Надо всё улучшать и учиться на своих ошибках», — цитирует Ротенберга сайт СКА.
В следующем матче СКА сыграет в гостях с «Сочи 23 февраля. Эта игра станет для армейцев последней в регулярке КХЛ.
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