Два гола и передача от Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Сент-Луис»

В городе Роли (США) на стадионе « Пи-Эн-Си-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Сент-Луис Блюз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:1.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился двумя шайбами и одной результативной передачей. У хозяев заброшенными шайбами отметились также финский нападающий Себастьян Ахо и канадский нападающий Сет Джарвис.

Российские нападающие в составе «Сент-Луис Блюз» Алексей Торопченко, Иван Барбашёв и Никита Александров не смогли отличиться результативными действиями. Единственным, кто забросил шайбу у гостей в этом матче, стал американский защитник Джастин Фолк.