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Голевые передачи Кучерова и Сергачёва помогли «Тампе» разгромить «Анахайм»

Голевые передачи Кучерова и Сергачёва помогли «Тампе» разгромить «Анахайм»
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой в исполнении хозяев со счётом 6:1.

В первом периоде голов не было. На 28-й минуте Ник Пол открыл счёт. Спустя две минуты Росс Колтон удвоил преимущество. Он забил с передачи российского защитника Михаила Сергачёва. На 31-й минуте отличился и Энтони Чирелли. На 34-й минуте забил Зак Богосян.

Брейден Пойнт с передачи российского нападающего Никиты Кучерова на 42-й минуте забил пятый гол своей команды. Спустя минуту отличился Кори Перри с паса российского нападающего Владислава Наместникова. Один гол отыграл Райан Строум на 47-й минуте.

Российский голкипер победителей Андрей Василевский совершил 24 сейва.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2023, среда. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Пол (Пербикс) – 27:15 (5x5)   2:0 Колтон (Сергачёв, Киллорн) – 29:48 (5x4)   3:0 Чирелли (Пербикс, Киллорн) – 30:51 (5x5)   4:0 Богосян (Марун, Колтон) – 33:10 (5x5)   5:0 Пойнт (Кучеров, Хагель) – 41:06 (5x4)   6:0 Перри (Наместников, Пербикс) – 42:23 (5x5)   6:1 Строум (Фаулер, Зеграс) – 46:28 (5x5)
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