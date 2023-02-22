Джарвис о попытке Свечникова забить лакроссом: я бы тоже бросил свой шлем на лёд

Канадский нападающий «Каролины Харрикейнз» Сет Джарвис поделился впечатлениями от попытки россиянина Андрея Свечникова оформить хет-трик лакроссом.

«Думаю, я бы тоже бросил свой шлем на лёд, я был бы так взволнован», — рассказал Джарвис в интервью после матча.

Сегодня ночью прошёл матч «Каролины Харрикейнз» и «Сент-Луис Блюз». Хозяева победили со счётом 4:1. Прекрасную игру провёл нападающий Андрей Свечников: он отметился двумя голами и одной результативной передачей. В третьем периоде он попытался оформить хет-трик с помощью лакросса. Канадский защитник гостей Колтон Парэйко помешал эффектному приёму россиянина.

Свечников прервал свою неудачную серию из 19 матчей без голов. Благодаря трём результативным действиям нападающего признали первой звездой матча. В этом сезоне НХЛ в активе у Андрея 49 очков: 21 гол и 28 передач.