22-летний Свечников повторил рекорд «Каролины», достигнув отметки в 20 голов в сезоне НХЛ

В городе Роли (США) на стадионе « Пи-Эн-Си-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Сент-Луис Блюз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:1.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился двумя шайбами и одной результативной передачей. Первая из шайб форварда «Харрикейнз» в этом матче позволила ему достичь отметки в 20 голов в нынешнем сезоне НХЛ.

22-летний россиянин стал четвёртым игроком в истории клуба, кому удалось забросить 20+ шайб в четырёх сезонах за клуб до достижения 23-летнего возраста. Ранее это удалось сделать Сильвену Тарджону, Рону Фрэнсису и Себастьяну Ахо, который и сейчас выступает за «Каролину».