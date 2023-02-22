Райан О'Райлли поделился эмоциями от первого хет-трика в составе «Торонто»

Нападающий «Торонто» Райан О'Райлли поделился эмоциями от первого хет-трика в составе «Мэйпл Лифс» в матче с «Баффало» (6:3). 32-летний канадец выступал за «Баффало» в течение трёх сезонов, прежде чем 1 июля 2018 года его обменяли в «Сент-Луис» на Тэйджа Томпсона.

«Да, определённо я чувствую себя немного лучше на этом стадионе, чем на других. Приятные ощущения отличиться таким образом здесь и помочь команде победить. Было бы неплохо просто довести матч до победы и не позволить сопернику вернуться в игру. Но вы знаете, победа есть победа», — цитирует нападающего официальный сайт НХЛ.

За три матча в составе «Торонто» О'Райлли набрал пять очков — забросил три шайбы и отдал две результативные передачи.