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«Сегодня был его вечер». Нападающий «Каролины» — о дубле Свечникова в ворота «Сент-Луиса»

«Сегодня был его вечер». Нападающий «Каролины» — о дубле Свечникова в ворота «Сент-Луиса»
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Нападающий «Каролины» Сет Джарвис прокомментировал дубль российского форварда «Харрикейнз» Андрея Свечникова в матче с «Сент-Луисом» (4:1).

«Каждый раз, когда он начинает игру таким образом, вы знаете, что это будет хороший вечер. Он проводил сумасшедшие силовые приёмы в последние пять или шесть игр, так что было довольно весело играть с ним. Очевидно, что сегодня был его вечер и было здорово увидеть, как он забивает», — цитирует Джарвиса пресс-служба клуба.

Россиянин пытался оформить хет-трик лакросс-голом. В текущем сезоне на счету 22-летнего россиянина 49 (21+28) очков в 56 матчах. Свечников стал четвёртым игроком в истории клуба, кому удалось забросить 20+ шайб в четырёх сезонах за клуб до достижения 23-летнего возраста.

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