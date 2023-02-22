Кравец — о «Локомотиве»: это команда, которая во время работы ещё и играет

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Локомотивом». Матч пройдёт в Омске сегодня, 22 февраля, и начнётся в 16:30 мск.

«Я просматривал наш прошлый матч с ними, и по моему мнению, мы очень здорово играли, хотя и пропустили несколько курьёзных голов. Я думаю, что как и в той игре, нам нужно выигрывать единоборства, играть активно и взламывать оборону соперника.

«Локомотив» всегда играет по игре, нельзя сказать, что они всё время играют в обороне. Они очень здорово играют и на своём, и на чужом пятачке, защитники бросают. Это команда, которая во время работы ещё и играет. Думаю, что болельщикам сегодня будет игра интересна», — цитирует Кравца пресс-служба омского клуба.

Прошлый матч в Ярославле 28 ноября выиграл «Локомотив» со счётом 3:2.