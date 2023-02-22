Пулккинен о победе в матче с минским «Динамо»: мы отлично сражались и справедливо победили

Нападающий «Трактора» Теэму Пулккинен прокомментировал результат матча с минским «Динамо» (3:2 Б). Челябинский клуб вёл по ходу матча со счётом 2:0, но позволил сопернику сравнять счёт и перевести матч в дополнительное время.

«Очень напряжённая игра. Обеим командам нужны были два очка, ведь и мы и они боремся за плей-офф. Очень непростой был матч, и наше большое удаление в концовке перевело игру в овертайм. Но мы были удачливее и победили по буллитам.

Почему позволили сопернику сравнять счёт? Как я сказал, первый период был отличным. Но не могу сказать, что второй и третий периоды были плохими. Мы неплохо смотрелись, в том числе и в последней трети. Ключевым моментом стало большое удаление в конце, поскольку преимущество в один гол очень «скользкое». Они отлично прессинговали нас, и смогли забросить нам этот шайбу. Мы отлично смогли продержаться четыре минуты после пропущенного, в том числе и в овертайме. Мы отлично сражались, и справедливо заработали два очка.

Нужно действовать в том же ключе. Мы отлично боремся, и в выездной игре в Екатеринбурге нужно действовать единым коллективом. Затем вернёмся на один матч домой. Сейчас очень важно брать все очки, и мы приложим все усилия, чтобы добиться результата», — цитирует финского форварда пресс-служба клуба.

Благодаря победе над минским «Динамо» «Трактор» сравнялся по очкам с «Нефтехимиком», идущим в зоне плей-офф – по 68 баллов. Однако челябинский клуб всё равно идёт вне зоны плей-офф – на девятом месте. У клуба из Нижнекамска больше побед в основное время — 24 против 21.