Светлов — о гонке за плей-офф КХЛ: всё в руках «Нефтехимика» и «Спартака»

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986 Сергей Светлов высказался о борьбе за заключительные места в плей-офф в Восточной и Западной конференциях КХЛ.
«Серия поражений Минска стала более затяжной, чем «Спартака» — и дала московскому клубу неожиданный шанс. Теперь всё в руках красно-белых — нужно выиграть в любом формате в московских матчах с ЦСКА и «Динамо». Так что столица получила роскошный финал чемпионата — два больших дерби. Минску каждый год тяжело даётся финиш, поскольку у команды особая предсезонка, в североамериканском стиле. Поэтому «Динамо» по традиции лучше смотрится в первой половине сезона, а не во второй. Вообще же жаль, что великолепный город, собирающий на матчах 15 тысяч болельщиков, в последний момент может лишиться плей-офф.
Восточная конференция? Там более массовая гонка, и она идёт весь сезон. Если на Западе её фаворит «Динамо» лишился своего преимущества, то на Востоке всё по-прежнему в руках «Нефтехимика» — как и в случае со «Спартаком». Нужно одерживать две победы в домашних матчах, можно в овертайме или по буллитам — и гарантированно выходить в плей-офф. С «Атлантом», который мы вспоминали, «Нефтехимик» как раз и сравнил бы — в Нижнекамске тоже игровая команда, нацеленная на атаку и не имеющая в своём составе звёзд, за исключением, наверное, форвардов Порядина и Галимова», — цитирует Светлова Russia-Hockey.ru.
Минскому «Динамо» осталось провести один матч с «Витязем». «Спартак» сыграет с ЦСКА и московским «Динамо». «Трактор» проведёт матчи с «Автомобилистом» и «Торпедо». «Нефтехимик» встретится с «Металлургом» и «Куньлунем».
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