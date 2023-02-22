ESPN: игра Овечкина вызывает вопросы у некоторых его критиков

Журналист ESPN Грег Вышински высказался об игре российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Хоккеист занял 10-е место в рейтинге лучших крайних форвардов в НХЛ.
«В нынешнем сезоне Русская машина опередила Горди Хоу, забравшись на второе место в истории по количеству голов за карьеру, к этому моменту забив 812 голов. Рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ составляет 894 шайбы. Овечкин забил 32 гола в 54 мачтах. У следующего за ним игрока «Кэпиталз» 13 шайб.
Если говорить об игре в атаке, нет никаких сомнений, что Овечкин всё ещё на многое способен. Но его игра в целом вызывает вопросы у некоторых его критиков. «Вашингтон» в среднем забивает 2,97 ожидаемых голов за 60 минут с Овечкиным на льду при игре «пять на пять». Это является самым высоким средним показателем для любого игрока «Кэпиталз» (при минимальном показателе в 10 сыгранных матчей)", — приводит слова Вышински ESPN.
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