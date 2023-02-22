Александр Никишин установил рекорд СКА по количеству передач в сезоне
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Защитник СКА Александр Никишин установил рекорд армейцев по количеству передач в сезоне, сообщает официальный сайт клуба.
После победы над «Куньлунем» 21-летний игрок обороны в 42-й раз в сезоне ассистировал партнерам, на это достижение у него ушло 64 игры. Ранее лучшее достижение было на счету Кирилла Кольцова, который в сезоне-2011/2012 за 67 встреч в регулярном чемпионате и плей-офф сделал 41 голевую передачу.
Напомним, накануне в Санкт-Петербурге завершился матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. СКА принимал на своём льду «Куньлунь Ред Стар». Победу со счётом 7:2 одержали армейцы.
Ранее Никишин стал рекордсменом СКА среди защитников по количеству набранных очков за сезон.
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