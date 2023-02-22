«Адмирал» представил форму на матч с «Амуром» в День защитника Отечества

«Адмирал» в своём официальном телеграм-канале представил форму на матч с «Амуром» в День защитника Отечества. Игра начнётся 23 февраля в 10:00 мск.

«Ко Дню защитника Отечества хоккейный клуб «Адмирал» подготовил альтернативный вариант домашней формы, в котором команда сыграет 23 февраля с хабаровским «Амуром».

Форма выполнена в зелёном цвете с элементами милитари. Особым шрифтом нанесены цифры и фамилии игроков. Логотипы Континентальной хоккейной лиги и «Адмирала», а также герб Приморского края адаптированы под общий цветовой стиль. На спине вышивкой нанесены координаты города Владивосток», — говорится в сообщении.

Напомним, дальневосточные клубы сыграют между собой 23 и 25 февраля. Это будут последние игры для клубов в регулярном сезоне-2022/2023.