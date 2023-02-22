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Вайсфельд присутствует в Омске на матче «Авангард» — «Локомотив»

Вайсфельд присутствует в Омске на матче «Авангард» — «Локомотив»
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В эти минуты в Омске проходит матч регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Авангард» принимает на своём льду ярославский «Локомотив». Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу хозяев.

На матче присутствует хоккейный эксперт и функционер Леонид Вайсфельд. Он комментирует матч для областного телеканала «12 канал» вместе с местным комментатором.

«Авангард» после 65 матчей одержал 37 побед при 28 поражениях. С 81 очком «ястребы» занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

Железнодорожники одержали 40 побед в 66 матчах регулярки КХЛ. С 89 результативными баллами «Локомотив» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции.

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