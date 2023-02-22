Михаил Фисенко рассказал о работе Рябыкина в «Металлурге»

Нападающий «Металлурга» Михаил Фисенко рассказал о работе Дмитрия Рябыкина в магнитогорском клубе.
«По ходу сезона тренерский штаб «Металлурга» пополнил Дмитрий Рябыкин, что он успел внести в игру команды? Да, изменения при нём были. Дмитрий Анатольевич поработал с Бобом Хартли, у него было своё видение игры. Он не то чтобы пытался, он многое привил команде из той системы «Авангарда», пытался воплотить в жизнь детали того хоккея. Что-то получилось, что-то – нет. Но сейчас Дмитрий Анатольевич покинул команду, тренерский штаб немного изменился, как и наш хоккей. При нём была одна система игры, сейчас – другая. Однако это не какие-то большие изменения, а всё те же детали. Те хорошие вещи, которые Дмитрий Анатольевич привнёс в нашу игру, мы ими пользуемся. Спасибо ему за это», — приводит слова Фисенко «БИЗНЕС Online».
Напомним, 4 февраля Рябыкин был уволен с должности помощника главного тренера «Металлурга».
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