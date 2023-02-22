Дементьев: публикация зарплат хоккеистов может вызвать разные чувства у болельщиков

Хоккейный агент Алексей Дементьев рассказал о своём отношении к публикации зарплат хоккеистов в СМИ.
«Во-первых, нужно понимать, что преследуют люди, которые публикуют такую информацию. Лига официально это не раскрывает. Во главу угла встает этический вопрос. Если информация достоверна, она может быть интересна людям в хоккее, но зачем это раскрывать? Такие публикации могут вызвать разные чувства у болельщиков и специалистов. Эти средства, которые зарабатываются хоккеистами, очень дороги. Занимаясь профессиональным спортом, особенно таким, как хоккей, сложно не получить серьёзных травм. Я не знаю ни одного игрока, который после окончания карьеры не занимается своим здоровьем.
Радовать болельщиков, зарабатывать большие деньги, получать мешок травм и проблем после карьеры – всё идет вкупе. Многие болельщики это не замечают. Но я могу судить по своим клиентам, через что они проходят.
В НХЛ публикуют зарплаты? Лигой принято такое решение. Надо раскрывать зарплаты во всех видах спорта и компаниях. Не смотрите только на хоккей», — приводит слова Дементьева «РБ Спорт».
Напомним, ранее стали известны заработные платы самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ.
- 22 февраля 2023
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