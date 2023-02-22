Мартемьянов: очень меня волнует состояние «Сибири» перед плей-офф, ночами не сплю

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвёл итоги встречи с «Барысом» (4:2) и рассказал об удалениях у сибиряков.
«Играли с хорошим соперником, несмотря на то что они не попадают в плей-офф. Начали собранно очень игру, играли чётко по заданию, повели 3:0 и встали. Второй период — это худший период, который мы провели по выполнению игрового задания, за этот сезон. И в третьем 50% добавили по выполнению игрового задания. Слава богу, что забили четвёртый на контратаке, то что просили. Игрой команды во втором периоде абсолютно недоволен.
После 3:0 не складывалось дежавю матча с «Амуром»? Абсолютно. Хотя предупредили в раздевалке, что соперник играть в хоккей умеет. Умеет во всех компонентах игры, и в жёсткой борьбе, и умеет борьбу выгрызать, и работает хорошо, и есть кому забивать, что они и доказали.
Причина — нетрудовые голы? Расслабленность.
На носу плей-офф? Очень меня волнует состояние команды, плюс наши удаления. Это меня очень волнует. Ночами не сплю, думаю об этом. Что только не перепробовал — бесполезное дело. С удалениями надо что-то делать. Причём они невынужденные. Единственное вынужденное, может быть, удаление только у Аланова было, когда он спасал ситуацию, соперник мог вылезти один. Остальные — ни в какие рамки не лезут.
Матч-звоночек перед плей-офф? Это не звоночек, это колокол был. Звоночки уже бывали раньше в сезоне, это колокол. До плей-офф осталось меньше недели, мы такие вещи вытворяем.
Отсутствие Основина, Короткова и Ахиярова? Основин отсутствует по игровым причинам. У Ахиярова более-менее, он неплохо тренировался, но решили дать паузу, всё-таки в область головы шайба попала. Парень молодец, прямой бросок поймал на себя головой… Только шляпу можно снять за такие действия перед игроком. У Короткова снова обострилась немножко старая травма. И пока он на лёд не выходит.
Две игры с прямыми конкурентами? Мне важно содержание игры. Результат, конечно, стоит, хочется выигрывать всегда. Но именно дисциплина игровая важна больше», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
- 22 февраля 2023
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