«Салават» одержал шестую победу в последних семи матчах, одолев в гостях «Автомобилист»
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В Екатеринбурге завершился матч регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Автомобилист» принимал на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Победу со счётом 3:1 одержали гости.
На 10-й минуте первого периода счёт в матче открыл Алексей Пустозёров с передачи Александра Хмелевски.
На 12-й минуте второго периода преимущество уфимцев удвоил Алексей Пустозёров с передачи Александра Хмелевски.
На второй минуте третьего периода сократил отставание в счёте Брукс Мэйсек с передач Алексея Макеева и Кёртиса Валка. На 19-й минуте периода окончательный счёт установил Данил Башкиров с передачи Александра Хмелевски.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2023, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 3
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Пустозёров (Хмелевски) – 09:42 (5x5) 0:2 Пустозёров (Хмелевски) – 31:11 (5x5) 1:2 Мэйсек (Макеев, Валк) – 41:07 (5x5) 1:3 Башкиров (Хмелевски, Кулёмин) – 58:50 (en)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
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