«Салават» одержал шестую победу в последних семи матчах, одолев в гостях «Автомобилист»

В Екатеринбурге завершился матч регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Автомобилист» принимал на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Победу со счётом 3:1 одержали гости.

На 10-й минуте первого периода счёт в матче открыл Алексей Пустозёров с передачи Александра Хмелевски.

На 12-й минуте второго периода преимущество уфимцев удвоил Алексей Пустозёров с передачи Александра Хмелевски.

На второй минуте третьего периода сократил отставание в счёте Брукс Мэйсек с передач Алексея Макеева и Кёртиса Валка. На 19-й минуте периода окончательный счёт установил Данил Башкиров с передачи Александра Хмелевски.

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