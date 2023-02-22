Александр Овечкин вернулся на тренировочную базу «Вашингтона»
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Александр Овечкин вернулся на тренировочную базу «Вашингтон Кэпиталз», сообщает журналист Том Гулитти в своём «твиттере». Игрок улетал в Москву в связи со смертью отца Михаила Овечкина.
Сообщается, что нападающий прибыл на базу клуба утром в среду. Вероятно, он примет участие в тренировке команды в полдень по местному времени.
Напомним, ранее стало известно, что россиянин может принять участие в ближайшем матче Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс». Игра состоится 24 февраля. Альтернативный вариант: Овечкин вернётся в строй к матчу с «Нью-Йорк Рейнджерс», который запланирован на 25 февраля.
37-летний форвард в текущем регулярном сезоне НХЛ провёл 54 матча, в которых набрал 54 (32+22) очка.
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