Камара и Кёрран устроили яростную драку в матче «Нефтехимик» — «Металлург»
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В эти минуты в Нижнекамске проходит матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Нефтехимик» принимает на своём льду магнитогорский «Металлург». Идёт первый период, счёт 2:1 в пользу гостей.
На 12-й минуте первого периода нападающий «Нефтехимика» Энтони Камара и защитник «Металлурга» Коди Кёрран устроили яростную продолжительную драку.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Камара в текущем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 63 матча, в которых забросил 14 шайб и отдал 17 результативных передач, набрав в общей сложности 31 очко. Кёрран за 54 сыгранные встречи набрал 22 (6+16) результативных балла.
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