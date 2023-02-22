Кравец — о победе над «Локомотивом»: и раздевалка была сумасшедшей, и игра такая же

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу над «Локомотивом» (4:3 ОТ) и оценил возвращение Наиля Якупова после долгого восстановления.
«В первую очередь хочу поблагодарить ребят за то, что с первой и до последней минуты выполняли то, о чём с ними договорились, не опустили руки, боролись, бились, старались перевести игру в ту зону, заработать большинство и забить гол. Поддержка сумасшедшая — тоже ребятам помогает. Скамейка хорошая была. Все были настроены только на победу. Возвращение Якупова тоже помогло. В целом каждый игрок снова проявил свои лучшие качества. Залог успеха в том, что мы всей командой показали хорошую игру и борьбу и вытащили матч из сложнейшей ситуации.
Сегодня и раскатка была другая — столько положительной энергии. Видно было, что ребята хотели сыграть хорошо. И раздевалка была сумасшедшей, и игра такая же. Конечно, это доказывает, что каждый из них может играть очень хорошо. Осталось только добавить, чтобы это происходило стабильно.
Возвращение Якупова? Сыграл отлично, с первой смены и до последней все свои шансы отрабатывал, ловил шайбу на себя, передачу отдал, мог сам забить. Я рад, что всем тренерским штабом приняли решение, что ему нужно играть. Посмотрев его на раскатке, мы сразу решили, чтобы он играл. Наиль очень здорово отыграл», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
- 22 февраля 2023
-
20:17
-
20:14
-
20:09
-
20:06
-
20:01
-
19:55
-
19:50
-
19:45
-
19:37
-
19:21
-
19:10
-
19:07
-
18:57
-
18:47
-
18:22
-
18:17
-
17:56
-
17:42
-
17:27
-
17:19
-
16:58
-
16:41
-
16:31
-
16:21
-
16:10
-
15:55
-
15:40
-
15:21
-
15:00
-
14:41
-
14:21
-
14:00
-
13:41
-
13:20
-
13:05