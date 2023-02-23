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Руководитель клуба НХЛ: рекорд, за которым гонится Ови, обязывает снять перед ним шляпу

Руководитель клуба НХЛ: рекорд, за которым гонится Ови, обязывает снять перед ним шляпу
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Один из руководителей клуба Западной конференции Национальной хоккейной лиги высказался о попадании российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в топ-10 лучших вингеров НХЛ. Капитан «столичных» занял 10-е место. Руководитель клуба считает, что на месте россиянина должны быть другие хоккеисты.

«Рекорд, за которым он гонится, готовясь обойти Уэйна Гретцки, обязывает снять перед Ови шляпу. Но есть игроки, которые лучше подходят на роль лучшего вингера, они в другой возрастной категории и делают больше для команды, чем просто голеадорство», — приводит слова руководителя ESPN.

В нынешнем сезоне Овечкин забросил 32 шайбы в 54 матчах.

Отметим, что в рейтинг ESPN попали четверо российских хоккеистов.

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