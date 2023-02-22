«От хирурга зависело, можно ли мне продолжать». Якупов — о пропуске четырёх месяцев

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов после победы над «Локомотивом» (4:3 ОТ) рассказал о своём возвращении после долгого отсутствия. 29-летний форвард не играл с 4 октября 2022 года.

«Ощущения, конечно, положительные, позитивные, был приятно удивлён сегодня утром, что сразу выхожу. Получился хороший старт, команда выиграла. Сколько тренировок успел провести? Тренировок 200, наверное. Я тренировался давно, просто уезжал на плановый осмотр, с хирургом встречался. От него зависело, можно ли мне продолжать. Слава богу, всё разрешилось положительно, сказали, что можно выступать за «Авангард». Я вчера прилетел вот.

Планы на плей-офф? Не хочется заглядывать вперёд, да и голословным быть. Конечно, от нас ждут и болельщики, и руководство. Самое важное, что у нас отличный коллектив, сегодня я убедился в этом. Я всё-таки выпадал, когда травму залечивал, не жил с командой, немного отдалился из-за того, что свой график. И сегодня я понял, что у нас хороший коллектив, и мы можем вытаскивать даже такие матчи.

Система одна, игроки разные, разноплановые. Когда тебя ставят в состав, то ты должен выполнять требования тренера, но если получится что-то ещё самому придумать, то никто не запрещает.

Не летали ли при счёте 1:3 бутылки по раздевалке? Нет, а что летать, команда хорошо играла. Пропустили в меньшинстве только, плюс были свои возможности забить. Команда билась, горели глаза, и мы правильно играли. В третьем периоде просто дожали соперника», — передаёт слова Якупова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.