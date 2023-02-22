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«Нефтехимик» отыгрался с 1:3 и победил «Металлург» в овертайме

«Нефтехимик» отыгрался с 1:3 и победил «Металлург» в овертайме
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В Нижнекамске завершился матч регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Нефтехимик» принимал на своём льду магнитогорский «Металлург». Победу в овертайме со счётом 4:3 одержали хозяева.

На пятой минуте первого периода счёт в матче открыл Андрей Белозёров с передачи Семёна Кизимова. На восьмой минуте периода восстановил равенство в счёте Григорий Дронов с передач Алексея Маклюкова и Джоша Карри. На 14-й минуте вывел гостей вперёд Николай Голдобин с передач Филиппа Майе и Брендана Лайпсика.

На 10-й минуте второго периода третью шайбу гостей забросил Николай Голдобин с передачи Брендана Лайпсика.

На второй минуте третьего периода сократил отставание в счёте Андрей Белозёров с передач Ильи Хохлова и Андрея Чивилёва. На 12-й минуте третьего периода счёт 3:3 сделал Павел Порядин.

Победу хозяевам в овертайме принёс Кирилл Воробьёв.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2023, среда. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 3
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Белозёров (Кизимов) – 04:52 (5x5)   1:1 Дронов (Маклюков, Карри) – 07:56 (5x5)   1:2 Голдобин (Майе, Лайпсик) – 13:37 (5x5)   1:3 Голдобин (Лайпсик) – 29:09 (5x5)   2:3 Белозёров (Хохлов, Чивилёв) – 41:25 (5x4)   3:3 Порядин – 51:30 (5x4)   4:3 Воробьёв (Порядин, Митякин) – 60:08 (4x3)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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