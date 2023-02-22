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«Нефтехимик» отыгрался с 1:3 и победил «Металлург» в овертайме

В Нижнекамске завершился матч регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Нефтехимик» принимал на своём льду магнитогорский «Металлург». Победу в овертайме со счётом 4:3 одержали хозяева.

На пятой минуте первого периода счёт в матче открыл Андрей Белозёров с передачи Семёна Кизимова. На восьмой минуте периода восстановил равенство в счёте Григорий Дронов с передач Алексея Маклюкова и Джоша Карри. На 14-й минуте вывел гостей вперёд Николай Голдобин с передач Филиппа Майе и Брендана Лайпсика.

На 10-й минуте второго периода третью шайбу гостей забросил Николай Голдобин с передачи Брендана Лайпсика.

На второй минуте третьего периода сократил отставание в счёте Андрей Белозёров с передач Ильи Хохлова и Андрея Чивилёва. На 12-й минуте третьего периода счёт 3:3 сделал Павел Порядин.

Победу хозяевам в овертайме принёс Кирилл Воробьёв.

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