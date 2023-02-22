Овечкин: передача Кубка Стэнли папе в Москве — один из лучших моментов в жизни

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вспомнил празднование победы в Кубке Стэнли в 2018 году в Москве с его отцом Михаилом Овечкиным.

«Это был классный момент, лучший момент в моей жизни с ним, если не считать моих детей и семьи. Я думаю, что та работа, которую он делал, его время и здоровье, которое он дал мне, всё это позволило мне выиграть Кубок Стэнли. Это был и его кубок», — приводит слова Овечкина журналист Том Гуллити в своём «твиттере».

Напомним, ранее стало известно, что россиянин может принять участие в ближайшем матче Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс». Встреча состоится 24 февраля. Альтернативный вариант: Овечкин вернётся в строй к матчу с «Нью-Йорк Рейнджерс», который запланирован на 25 февраля.