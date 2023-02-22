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Буцаев: «Динамо» — это мощная и организованная команда, отыграться с 0:2 было уже тяжело

Буцаев: «Динамо» — это мощная и организованная команда, отыграться с 0:2 было уже тяжело
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Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев подвёл итог матча с московским «Динамо» (1:4) и отметил положительные моменты в игре своего клуба.

«Допустили такие ошибки, не сказать, что они были грубейшие, но сопернику хватило опыта и мастерства, чтобы их реализовать. Да, счёт 1:4, но тем не менее было много положительных вещей. Хоккей – это игра ошибок, и мы не сумели воспользоваться ошибками соперника, а они воспользовались. А при счёте 0:2 с «Динамо» уже было тяжело отыграться, потому что это довольно мощная и хорошо организованная команда. Но опять же, я повторюсь, что у нас были моменты и возможности, но получилось, как получилось.

Что именно сегодня было положительного? Местами мы создавали неплохой прессинг в зоне соперника. Может быть, нам не совсем удалось в большинстве сделать то, что хотели. Но была борьба, было желание, и в преддверии матчей плей-офф – это очень здорово. Не скажу, что мы проиграли вчистую. Но есть ошибки, которые соперник воплотил в голы», — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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