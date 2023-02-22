Буцаев: любой спортсмен хочет строчку повыше, мы будем заряжены на игру не хуже Минска

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев после поражения от московского «Динамо» (1:4) рассказал о мотивации своей команды в следующей игре — с минским «Динамо». Встреча состоится 25 февраля.
«Принципиально ли остаться на шестом месте и опередить «Северсталь» в таблице? Вы знаете, для любого спортсмена всегда принципиально быть на первой строчке или находиться на строчке выше. И мы здесь не исключение. Мы не смотрим на расклады, а играем каждую игру. Получается или не получается – это уже другой вопрос. Все прекрасно понимают, какая борьба разворачивается, поэтому в этом плане вы абсолютно правильно сказали, что есть принципиальность. Это самолюбие и некий ранг команды. То, что мы находимся в таблице на строчку выше, чем соперники.
Заключительный матч регулярки с невероятно мотивированным и предельно заряженным на эту игру минским «Динамо»? Знаете, мы будем заряжены на эту игру не меньше. Любая игра принципиальна, тем более заключительная игра перед плей-офф, когда должны исключаться те мелочи и те детали, которые будут очень важны в матчах на выбывание», — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 22 февраля 2023
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